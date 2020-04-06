Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurdun birçok noktasında şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Rüzgarın şiddeti nedeniyle çatılar uçarken, bazı noktalarda ise ağaçlar söküldü.

Denizlerde ise dalga boyu 5 metreyi aştı. Hızı 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

Zonguldak

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Saatteki hızı 25 kilometreye ulaşan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi geçti.

İlçede, saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalgalar yer yer liman kayalıklarını aştı.

Marmara

Marmara'da hızı 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Poyrazın gün boyunca bölgede etkili olması bekleniyor.

Silivri'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Yeni Mahalle'de bulunan 7 katlı binanın 4. katındaki dairenin balkon korkulukları fırtına nedeniyle koptu. Yine buradaki çocuk parkında oyun malzemeleri kırıldı.

Selimpaşa ve Kavaklı Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaçları bulundukları yerden kaldırdı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde ise bir iş yerinin tabelası koptu.

Öte yandan Sultangazi'de de şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle Sultangazi'de bir iş merkezinde bulunan havalandırma boruları uçtu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, düşmekte olan havalandırma borularını yere indirdi.

Beyoğlu'nda iskeleler uçtu

Beyoğlu’nda şiddetli fırtına nedeniyle Özel Zapyon Rum Lisesi binası çevresinde bulunan iskeleler uçtu. Düşmek üzere şekilde havada asılı kalan iskele vatandaşları korkuturken, iskele ekipler tarafından söküldü.

Beyoğlu’nda şiddetli fırtına nedeniyle Meşelik Sokak’taki Özel Zapyon Rum Lisesi binası çevresinde bulunan iskeleler uçtu. Düşmek üzere şekilde havada asılı kalan iskeleyi gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olası bir kazanın yaşanmaması için binanın iki tarafını çevirerek kapattı.

Kırklareli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına için turuncu uyarı verdiği Trakya genelinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Kırklareli’nde bazı iş yerlerinin camları şiddetli rüzgardan kırılarak yerlere saçıldı. Ayrıca, bazı evlerin çatıları da şiddetli rüzgardan dolayı daha fazla dayanamayıp etrafa uçtu.