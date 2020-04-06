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96 yaşında virüsü yendi alkışlarla taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
96 yaşında yakalandığı koronavirüsü yenen İsmail Kırdar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.
İzmir'de yaşayan 96 yaşındaki İsmail Kırdar, Katip Çelebi Araştırma Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisini tamamladı.
Tedavisini tamamlayan Kırdar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Etiketler: yaşlı adam taburcu edildi koronavirüsSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 18:29
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