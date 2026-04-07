AA 07.04.2026 17:28

Yurdun kuzey kesimlerinde zirai don bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın akşam saatlerinden itibaren zirai don beklendiğini duyurarak üreticileri uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağışların devam edeceğini belirten Macit, perşembe günü iç ve doğu kesimlerde, cumadan itibaren de ülke genelinde sağanak beklendiğini söyledi.

Yağışların güneyde gök gürültülü sağanak, kuzeydoğu kesimlerde ve yükseklerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildiren Macit, "Çarşamba günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, zamanla da Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, perşembe günü de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer yer yağışların kuvvetli olacağını bekliyoruz." diye konuştu.

Macit, mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların yarından itibaren azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini ve bu sıcaklıkların hafta başına kadar sürdüreceğini belirtti.

Yurdun bazı kesimlerinde zirai don hadisesinin beklendiğini vurgulayan Macit, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren başlıyor, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar akşamları özellikle gece sabah saatlerine doğru zirai don olabilir. Özellikle Marmara'nın doğusunda, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Hafta başına kadar yani pazar gününe kadar yer yer zirai don hadisesi devam ediyor."

Doğu kesimlerdeki yağışların yer yer de kar yağışına döneceğini dile getiren Macit, yağışların çarşamba ve perşembe günü Erzurum ve Ardahan'da yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

3 büyükşehirde hava durumu

Yarın İstanbul'da yağış beklenmediğini ancak perşembe ve cuma yağışlı olacağını belirten Macit, sıcaklıkların İstanbul'da yarın 16 derece olacağını perşembe günü 12-13 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

Ankara'nın gelecek 3 gün boyunca yağışlı olacağını dile getiren Macit, sağanak şeklinde olacak yağışların cuma günü yer yer kar şeklinde görüleceğini vurguladı.

Macit, bu hafta başkentte en yüksek hava sıcaklığının 9 derece olacağını, cumartesi günü sabah saatlerinde ise yer yer sıcaklığın 0 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İzmir'de de sağanağın etkisini sürdüreceğini ifade eden Macit, hava sıcaklığının ise 16-17 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

Zirai don Meteoroloji
2026'te çıkan orman yangınlarının yüzde 96'sı insan kaynaklı
