Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da mevsim normallerinin üzerinde, iç ve kuzey kesimlerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonuna kadar günün en yüksek sıcaklık değerleri, Adana'da 30, Diyarbakır'da 24, Antalya'da 28, İzmir'de 27, Samsun'da 24, Ankara'da 19, İstanbul'da 22 derece civarında seyredecek.