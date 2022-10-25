Atatürk Köprüsü, gece 00.30'la 04.30 arasında bakıma alındı.

Köprü dört saat boyunca, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Haliç geçişi yapmak isteyen sürücüler, Haliç Köprüsü ve Galata Köprüsü'nü alternatif olarak kullandı.