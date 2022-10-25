Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 07:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Atatürk Köprüsü'nde bakım: 4 saat boyunca trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul ulaşımının önemli bağlantı noktalarından biri olan Atatürk Köprüsü, 4 saatlik bakıma alındı.
Atatürk Köprüsü, gece 00.30'la 04.30 arasında bakıma alındı.
Köprü dört saat boyunca, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Haliç geçişi yapmak isteyen sürücüler, Haliç Köprüsü ve Galata Köprüsü'nü alternatif olarak kullandı.
Etiketler: İstanbul
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