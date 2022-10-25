Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı
Adana'da suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. 25 adrese operasyon düzenleyen ekipler 26 şüpheliyi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kentte, "nitelikli yağma" ile "kasten yaralama" suçlarını işlediği ve uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Suç örgütüne üye olduğu değerlendirilen 31 şüphelinin bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, 25 adrese zırhlı ekiplerin desteğiyle operasyon düzenledi.
5 şüpheli aranıyor
Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 12 mermi ve 70 uyuşturucu hap ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ekiplerin 5 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Osmaniye'deki orman yangını sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz