Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 08:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Osmaniye'deki orman yangını sürüyor
[Fotograf: DHA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını devam ediyor. Dün akşam ara verilen havadan müdahaleye sabah erken saatlerde yeniden başlandı.
Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkiinde, 23 Ekim saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. 3'üncü gününe giren yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.
Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleriyle de tedbir alındı.
Etiketler: Osmaniye Orman Yangını
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