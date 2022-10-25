Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkiinde, 23 Ekim saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. 3'üncü gününe giren yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.

Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleriyle de tedbir alındı.