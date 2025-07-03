Yurdun birçok noktasında alevlerle mücadele sürüyor

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş, Mersin'in Gülnar ve Mut ilçeleri ile İstanbul'un Silivri ilçesindeki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir

Çeşme ilçesi IIdır Mahallesi’nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, bugün de havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekipleri müdahale ediyor.

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.

Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı aktarıldı.

Ödemiş

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları dün gece de devam etti. Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile devam ediyor.

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

Suçıktı Mahallesi'nde alevler 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın evine sıçradı. Evde yalnız olan yatalak Erkan yangında hayatını kaybetti.

Mersin

Gülnar ilçesinde, Saray Mahallesi'ndeki çöplükte sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Mut

Hisar Mahallesi'nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla ağaçlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

Mahallede çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, ormandaki yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürdürülüyor.

İstanbul

Silivri ilçesi, Çanta Balaban Mahallesi'nde, saat 15.00 sularında, kuru otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Çalışmalar, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam ediyor.

Öte yandan, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.