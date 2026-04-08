Katar: İran füzelerine müdahale sırasında 4 kişi yaralandı

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik yeni füze saldırılarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu füze saldırılarının, hava savunma sistemleriyle engellendiği aktarılan açıklamada, İran'dan gelen füzelere müdahale sırasında, şarapnel parçalarının başkent Doha'daki Mureyhk bölgesinde bir vatandaşın evine isabet ettiği ifade edildi.

Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı, yaralıların, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, olay yerinde sınırlı düzeyde hasar oluştuğu kaydedildi.

Yetkililer, ilgili kurumların, acil durum planları çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü, olayın etkilerinin kontrol altına alınması ve kamu güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri aldığını vurguladı.

Bakanlık, vatandaşlara resmi talimatlara uymaları, olay yerlerine yaklaşmamaları ve görüntü almaktan kaçınmaları çağrısında bulunarak, acil durum araçlarına geçiş önceliği tanınmasının önemine dikkati çekti. Şüpheli cisimlere yaklaşılmaması ve bu tür durumların derhal 999 acil hattına bildirilmesi istendi.