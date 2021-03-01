Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 kişi yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 Suriyeli gözaltına alındı.
Kızıltepe ilçesinin Akdoğan bölgesinde Suriye sınırından yurda kaçak geçiş yapmaya çalışan 8 kişi tespit edildi.
Sınır birliklerince yakalanan 8 Suriyelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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