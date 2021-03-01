Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası
Antalya'da FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan yargılanan ve örgütün "gizli sorumlusu" olduğu belirtilen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık N.K., yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, örgütün "gizli sorumlusu" olduğunu iddia ettiği sanığın bu kapsamda cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddetti ve beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık N.K.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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