Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 119 eve karantina kararı
Adıyaman'da koronavirüs vakaları artış gösteriyor. Bu kapsamda son üç günde 119 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Son üç günde farklı mahallelerdeki 119 evde karantina uygulamasına başlandı.
Belirlenen adresler 10 gün karantinada kalacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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