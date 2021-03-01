Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'taki sanayi sitesindeki yangın hasara neden oldu
Esenyurt'taki bir sanayi sitesinde işçilerin konakladığı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Koza Mahallesi'ndeki İstanbul Tekstil Yıkayıcıları Kotçular Sanayi Sitesi'nde yabancı uyruklu işçilerin konakladığı 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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