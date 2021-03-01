Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı transit gemi trafiğine tek yönlü kapatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Çanakkale Boğazı, 3 konteyner gemisinin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) ekipleri, kuzeyden güneye seyredecek Hong Kong bayraklı "Cosco Vietnam", Almanya bayraklı "Ludwigshafen Express" ve Liberya bayraklı "MSC Viviana" adlı gemiler için hazırlık yaptı.
En küçüğü 334, en büyüğü 399 metre uzunluğunda olan gemilerin geçişinden dolayı boğaz, tek yönlü transit gemi trafiğine kapatılarak önlem alındı.
Boğaz trafiği 17.45'te normale dönecek
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerin refakat ettiği gemilerin geçişini tamamlamasının ardından, boğaz trafiğinin saat 17.45'te normale dönmesi bekleniyor.
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