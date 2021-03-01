Antalya'nın Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta çıkan kavgada baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Konuyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında yer alan engelli vatandaşın darp edilmesi ve hastanede yaşamını yitirmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheliler baba-oğul N.Y. ve A.Y. tutuklanmış olup, kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmişlerdir. Soruşturma işlemlerine detaylı bir şekilde ve titizlikle devam edilmektedir."