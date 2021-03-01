Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de bir iş yerinde çalışan 90 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de geri dönüşüm yapılan iş yerlerinde çalışan düzensiz göçmenler dronla tespit edildi. Afganistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde geri dönüşüm yapılan iş yerlerinde çalışan ve geri dönüşümü olan ürünleri toplayan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.
Dronla göçmenlerin çalışma anları havadan görüntülendi. Operasyonda Afganistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: DHA]
Yabancı uyruklular, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 4 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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