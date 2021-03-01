Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde geri dönüşüm yapılan iş yerlerinde çalışan ve geri dönüşümü olan ürünleri toplayan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Dronla göçmenlerin çalışma anları havadan görüntülendi. Operasyonda Afganistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yabancı uyruklular, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 4 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı.