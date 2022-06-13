Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Terörle Mücadele Terör Örgütü
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