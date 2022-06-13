Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA ]
Meteoroloji, Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanaklar bölge genelinde yerel olarak kuvvetli, Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli olacak.
Vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Sağanak Sinop Samsun Kastamonu Hava Durumu
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