Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen K.V'nin kullandığı tırda arama yaptı.

Araçta, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 62 bin 310 elektronik sigara bulundu.

Sürücü K.V.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.