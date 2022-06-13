Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınırda 62 bin 310 elektronik sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen 62 bin 310 elektronik sigara ele geçirildi.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen K.V'nin kullandığı tırda arama yaptı.
Araçta, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 62 bin 310 elektronik sigara bulundu.
Sürücü K.V.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Artvin Sigara Kaçakçılık Sınır Güvenliği
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