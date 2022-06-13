Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sivas'ın Hafik ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi. 6 keçi telef oldu.
Sivas'ın Hafik ilçesinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal'a ve keçilerine yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.
Etiketler: Sivas
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