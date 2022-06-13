Sivas'ın Hafik ilçesinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal'a ve keçilerine yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.