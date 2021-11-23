Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 04:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenler kurtarıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'in Dikili ve Aydın'ın Kuşadası ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Dikili açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ekipler ayrıca Aydın'ın Kuşadası ilçesi Poyraz Kayalıkları üzerinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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