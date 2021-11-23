Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Dikili açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler ayrıca Aydın'ın Kuşadası ilçesi Poyraz Kayalıkları üzerinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.