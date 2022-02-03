Yunanistan Sahil Güvenliği, uluslararası sularda balık avlayan Türk balıkçıları taciz etti.

'İlker Reis' kullanıcı ismiyle video paylaşım platformu YouTube'da yayın yapan İlker Özdemir, Yunanistan Sahil Güvenliği'nin hukuksuz uygulamasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığındaki uluslararası sularda balıkçılık yapan ekip, Yunan sahil güvenliğini sert tavrıyla karşılaştı.

Yunanlılar geri adım attı

Balıkçıların bölgeyi terk etmelerini söyleyen Yunan Sahil Güvenlik botundaki ekipler, 'Burası Yunan denizi' diyerek Türk balıkçılarının teknesini batırmakla tehdit etti.

Uluslararası sularda balıkçılık faaliyetlerine Yunanistan'ın müdahale edemeyeceğini, bunun hukuksuz bir adım olduğunu savunan balıkçılar bölgeden ayrılmadı.

Yunan Sahil Güvenliği'nin tehditlerine boyun eğmeyen Türk balıkçılar, Yunan askerlerinin bölgeden ayrılmasıyla balıkçılık faaliyetlerine devam etti.

"Burası uluslararası su"

Balıkçı teknesinin başında yer alan İlker Reis, Yunan sahil güvenliğe böyle isyan etti:

"Sen kimsin! Gel gelebiliyorsan, aradık sahil güvenliği birazdan kaçarsınız. Siz hainsiniz. Gel müdahale et. Gel gücün yetiyorsa müdahale et. Siz ancak böylesiniz, bir şey yapamazsınız. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası su. Bana anlatmayın"

İlker Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradaki Türk balıkçılarına müdahale etmeye çalışıyorlar. Bayrağımız dalgalanıyor, bu hiçbir şeyi değiştirmez. Kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Burası uluslarası sular, hiçbir şey yapazlar bize. Sizler korkak insanlarsınız. Bu denizlerde bütün balıkçılarımıza böyle davranıyorlar. Ama güçleri yetmeyecek. Bunları tüm ülkeye anlatacağız. Bize silah da gösterdiler, ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bayrağımız teknemizde dalgalanıyor. Biz biliyor, halkımız, ülkemiz yanımızda."

Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Türk balıkçıların bulunduğu bölgenin uluslararası sular olduğu ve avlanma yetkilerinin bulunduğun belirtildi.