Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mehmet Kızıltaş yönetimindeki işçi taşıyan minibüs, Karaman-Karapınar kara yolunda devrildi. Sürücü Kızıltaş, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Minibüsteki Osman R, Selman Ö, Sami A, Mehmet A. ve İlyas S. yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Minibüsün bölgedeki bir taş ocağında çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.
Etiketler: Karaman
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