Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mustafa Keskin yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil tır dorsesinin altına sıkıştı. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: Balıkesir Trafik Trafik Kazası
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