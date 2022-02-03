Osmaniye’de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

Karla mücadele çalışmalarını kesintisiz devam ettiren Osmaniye Belediyesi ekipleri, Zorkun Yaylası’nda yol açma ve kar temizleme çalışması başlattı.

Çalışmalar sırasında yavru köpeği fark eden ekipler, donmak üzere olan köpeği ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.

Köpeğe yerdım eli uzatan personelin bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti.