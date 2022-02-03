Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Donmak üzereyken buldukları köpeği ateş yakarak ısıttılar
Osmaniye'de yoğun kar yağışı sonrası Zorkun Yaylası'nda yol açma çalışmalarına katılan belediye personeli, donmak üzereyken yavru bir köpek buldu. Yaktıkları ateşle köpeği ısıtmaya çalışan personelin davranışı insanlık ölmemiş dedirtti.
Osmaniye’de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.
Karla mücadele çalışmalarını kesintisiz devam ettiren Osmaniye Belediyesi ekipleri, Zorkun Yaylası’nda yol açma ve kar temizleme çalışması başlattı.
Çalışmalar sırasında yavru köpeği fark eden ekipler, donmak üzere olan köpeği ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.
Köpeğe yerdım eli uzatan personelin bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti.
Etiketler: Kar Yağışı Köpek Sokak Hayvanları
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