Kaş'ta dün etkili olan yağış nedeniyle Ahatlı mahallesindeki dağlık alanda sel oluştu. Ahatlı mahallesinde sel suları, dağdaki kayalıklardan ormanlık alana aktı.

250 metre yüksekten kayalıkların arasında ilerleyen su, Enişdibi mevkiindeki Yalım Deresi'nden Demre Çayı'na boşaldı. Bölgede buğday ekili bazı alanları su bastı. Karadağ deresindeki taşkın nedeniyle bazı seralar zarar gördü.

Ahatlı Mahalle Muhtarı Hasan Levent, "Dün öğleden sonra başlayan yağmur Ahatlı ve Birgenler mahallesinde etkili oldu. Bölgesel yağması ile zarar oluşmadı. Bazı buğday ekili alanlarda kısa süreli su baskını oldu. Ahatlı Mahallesi ile Enişdibi Mevkii arasında şelaleler oluştu. Karadağ Deresi taştı. Karadağ Deresi de Demre Çayı'na akıyor. Bazı seralara su girdi. Toplam 100 dekara yakın seraya su girdi." dedi.