Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 168 ev karantinaya alındı.

Vaka sayısı 110 bini aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından dün paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'nda 457 bin 885 COVID-19 testi yapıldığı ve 110 bin 682 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 86 bin 671 oldu.

"Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verileri paylaşarak aşı uyarısını tekrarladı:

"İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız."