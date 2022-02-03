Büyükçekmece'de gece boyu etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Dizdariye Mahallesi'nde yağış sonrası rögarlar taşınca sokaklar sular altında kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Su seviyesinin dakikalar ilerledikçe yükseldiği görüldü.

Bir araç suya gömülürken, bazı dükkan ve evleri de su bastı.