Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da sağanak: Rögarlar taştı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Büyükçekmece'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış sonucu rögarlar taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Büyükçekmece'de gece boyu etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Dizdariye Mahallesi'nde yağış sonrası rögarlar taşınca sokaklar sular altında kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Su seviyesinin dakikalar ilerledikçe yükseldiği görüldü.
Bir araç suya gömülürken, bazı dükkan ve evleri de su bastı.
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın geri itmesi sonucu ölen düzensiz göçmen sayısı 16'ya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz