Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, akşam ile gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ile Kars'ta 11, Ardahan'da 5, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Gün içinde en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 10, Erzincan ile Tunceli'de 6, Erzurum'da 5, Ağrı ile Kars'ta 4 ve Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riski ve Erzincan çevrelerinde oluşabilecek yer yer kuvvetli rüzgardan dolayı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.