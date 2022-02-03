Sağanak, gece boyu etkili oldu. Biga'da metrekareye 62 kilogram yağış düştü.

Biga ilçesinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı. Çay kenarındaki otoparkta kalan bazı araçlar da su altında kaldı.

"Dere yataklarında su yükselmesi bekleniyor"

Çanakkale Valiliği de il genelinde etkili olan sağanak sebebiyle taşkın uyarısı yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Valilikten yapılan açıklamada, Çan ve Biga ilçelerinden geçen Kocabaş Çayı'nda aşırı yağışlardan dolayı su yükselmesi meydana geldiği hatırlatıldı.

İldeki diğer dere yataklarında da su yükselmesinin beklendiği duyurulan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Bölgedeki yağışın kara dönmesi bekleniyor.

Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice'de hamile ve engelli kamu çalışanları bugün idari izinli sayıldı.