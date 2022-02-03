Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mermer ocağında hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bilecik'te bir mermer ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bilecik'in İnhisar ilçesindeki maden ocağında bulunan 2 mermer blok ayırma makinesi, 120 galvaniz boru ve bir su pompasının çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.
İnhisar Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin kapsamlı araştırma ve takipleri sonucu zanlıların E.E., M.Ç., K.E. ve H.D. olduğu tespit edildi.
Çalıntı malzemelerle yakalanan şüphelilerden M.Ç., K.E. ve H.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.
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