Bilecik'in İnhisar ilçesindeki maden ocağında bulunan 2 mermer blok ayırma makinesi, 120 galvaniz boru ve bir su pompasının çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

İnhisar Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin kapsamlı araştırma ve takipleri sonucu zanlıların E.E., M.Ç., K.E. ve H.D. olduğu tespit edildi.

Çalıntı malzemelerle yakalanan şüphelilerden M.Ç., K.E. ve H.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.