Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 85 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen 85 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, geçtiğimiz salı günü, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 2 lastik bot içindeki 85 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Etiketler: düzensiz göçmenSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 10:53
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