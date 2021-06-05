Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 00:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 17 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 sığınmacı kurtarıldı.
Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 17 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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