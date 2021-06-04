Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beslediği pitbull küçük kardeşini yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta ağabeyinin beslediği pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.
Y.D'nin sahibi olduğu pitbull cinsi köpek, Kılavuz Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda 5 yaşındaki kardeşi A.E.D'ye saldırdı.
Saldırıda hafif şekilde yaralanan çocuk, Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
Köpek, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından hayvan ambulansıyla barınağa götürüldü.
Öte yandan, Y.D. hakkında yasaklı cins köpek beslediği için işlem başlatıldı.
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