İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 21.20’de Avrasya Tüneli’nde Avrupa istikametinden Anadolu istikametine seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araç yangını, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında yaralı ve can kaybının olmadığı açıklandı.

Geçici süreyle trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli saat 21.30'da ulaşıma açıldı.

Olay nedeniyle bölgede yoğun trafik yaşandı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.