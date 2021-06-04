Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), bugün düzenlenen 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, THY, bugün günlük 863 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu şirketi unvanını korudu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sevincimize ortak olur musunuz? Bugün günlük 863 sefer ile son 15 ayın rekorunu kırıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor."
— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 4, 2021
Sevincimize ortak olur musunuz?
Bugün günlük 863 sefer ile son 15 ayın rekorunu kırıyoruz.
Türkiye büyüyor, #THY yüksekten uçuyor.
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