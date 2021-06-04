Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kılbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangına müdahale ediliyor.
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