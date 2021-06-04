Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Piri köyü Pür Mahallesi'nin 14 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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