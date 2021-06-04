Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
21 ilde FETÖ operasyonu: 14 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen zanlılara yönelik 21 ilde çalışma başlatılmış, 27'si polis, 5'i polislikten ihraç edilmiş ya da emekliye ayrılmış 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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