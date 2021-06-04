Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AFAD, AA
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.23'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.23'te ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31,91 kilometre olarak ölçüldü.
Etiketler: Deprem Ege Denizi Muğla Son Dakika
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