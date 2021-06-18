Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme ittiği 19 göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 19 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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