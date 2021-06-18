Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 17:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da sağanak: Teknenin suyla dolduğu anlar kamerada
İstanbul'da etkili olan sağanağa denizin ortasında yakalanan içinde yolcuların bulunduğu tekneyi su bastı. Tekne yağmur suyuyla dolarken, yolcular büyük korku yaşadı.
İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yağmurun etkili olduğu saatlerde Kadıköy'den Eminönü'ne giden bir tekneyi su bastı.
Tekne tavandan dökülen yağmur suyuyla doldu. Denizin ortasında yağmura yakalanan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
O anlar ise bir vatandaşı cep telefonuna böyle yansıdı.
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