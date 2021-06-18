İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmurun etkili olduğu saatlerde Kadıköy'den Eminönü'ne giden bir tekneyi su bastı.

Tekne tavandan dökülen yağmur suyuyla doldu. Denizin ortasında yağmura yakalanan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

O anlar ise bir vatandaşı cep telefonuna böyle yansıdı.