Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da fabrika yangını: 9 yaralı
Ankara'da plastik imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı. Yangında 8 işçi ile bir itfaiye eri yaralandı.
Sincan ilçesindeki Başkent OSB'de yer alan Ankara Polimer Sanayi A.Ş'nin fabrikasında üretim yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden işçiler, panikle dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin fabrikayı sarmasını engelledi.
9 kişi yaralandı
Alev ve dumandan etkilenen 8 işçi ile bir itfaiye eri sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri de güvenlik şeridiyle çevirdikleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
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