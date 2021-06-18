Gezi Parkı Olaylarında kafasına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada, karar çıktı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis memuru F.D.'ye, “kasıtla adam öldürme suçundan” 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

'Gezi Parkı'nda ne olmuştu?

Taksim'deki Gezi Parkı'nda yaklaşık 50 kişinin katılımıyla ağaçların başka yere nakledileceği gerekçesiyle başlatılan ve ülke geneline yayılan olaylarda 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hale geldi. Ayrıca 326 iş yeri, 201 araç tahrip edildi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı. İstanbul Taksim başta olmak üzere birçok kentteki esnaf da eylem nedeniyle kepenk kapattığı için zarar gördü.

Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetin ise yüzlerce milyar doları buldu.

Olaylarda, 697 güvenlik görevlisi yaralanırken, polis memuru Mustafa Sarı şehit oldu. Olaylar sırasında Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Berkin Elvan, Ahmet Atakan hayatını kaybetti.