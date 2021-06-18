Jandarma ekipleri, Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde yaşayan A.Ş. ve H.B.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

A.Ş. ve H.B.'nin adreslerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 138 sikke, 4 yüzük, 1 çan, 12 farklı obje olmak üzere toplam 155 parça tarihi eser ele geçirildi.

A.Ş. ve H.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.