Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 14:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Roma dönemine ait 155 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 155 parça tarihi eser ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde yaşayan A.Ş. ve H.B.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
A.Ş. ve H.B.'nin adreslerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 138 sikke, 4 yüzük, 1 çan, 12 farklı obje olmak üzere toplam 155 parça tarihi eser ele geçirildi.
A.Ş. ve H.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Roma Dönemi Tarihi Eser Tokat
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