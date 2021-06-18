Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 13:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da inşaatta göçük: 1 ölü, 2 yaralı
Polatlı'da bir inşaatta meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Ankara Polatlı'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatta beton dökümü sırasında göçük meydana geldi.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan 3 işçiden biri hayatını kaybederken, yaralanan 2 işçi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Göçük altında başka işçilerin olma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.
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