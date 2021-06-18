Koronavirüs salgınına karşı, sanayi kuruluşları ile Organize Sanayi Bölgelerinde, üretimin aksamaması ve çalışanların güvenli üretimi sağlıklı bir şekilde yapmaları için oluşturulan mobil aşı ekipleri, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 4 mobil ekibi, sanayi kuruluşları ve OSB’lere giderek yerinde aşı uygulaması gerçekleştiriyor.

"Kendimi güvende hissediyorum"

Koronavirüs aşısının hızlı bir şekilde yoğunluk yaşanmadan gerçekleşmesi ve bu süreçte üretimin aksamaması amacıyla oluşturulan Mobil Aşı Ekipleri sanayi kuruluşlarında oluşturdukları aşı birimlerinde çalışanlara Covid-19 aşısı yapıyor.

Sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli’nde de aşılama çalışmaları tüm hızı ve gösterilen yoğun ilgi ile sürüyor.

Önceki gün İzmit ilçesinde üretim yapan Hyundai Fabrikası'nda İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nazif Aksoy nezaretinde gerçekleştirilen aşılama çalışmalarında fabrika çalışanlarına yerinde aşı uygulaması yapıldı.

Çalışmalarda fabrikada görev yapan çoğunluğu Güney Koreli, yabancı uyruklu çalışanlarda aşılandı. Mobil aşı noktasında kendiside aşı olan Hyundai Türkiye CEO’su Sangsu Kim, ilçe sağlık müdürü ve görevli personele ve uygulamayı başlatan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek “Böyle bir hizmetin verildiği ülkede kendimi güvende hissediyorum” dedi.