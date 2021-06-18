Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçi servisi ve otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen servis minibüsü ile otomobil Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı üzerinde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücüler ve yaralı 6 kişi ambulansla Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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