Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Salda Gölü'nde atlı jandarma görev başında
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Salda Gölü'nde güvenlik, atlı jandarmaya emanet. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen gölde göreve başlayan atlı jandarma timi, 2 ay boyunca emniyet ve asayişi sağlayacak.
Doğal güzelliği ile eşi benzeri olmayan Salda Gölü'nde güvenlik, bu yıl da atlı jandarmalar tarafından sağlanacak.
Gölde görevli atlı jandarma timi devriye yapmaya başladı.
2 ay boyunca görevdeler
Salda gölünde ‘Uğur’, ‘Gençer’ ve ‘Vatan’ adlı üç at görev yapıyor. Asayiş eğitimi alan atlara 3 jandarma personeli eşlik ediyor.
Tim, araçla girilmesi mümkün olmayan alanlar başta olmak üzere, piknik alanları ve parklarda emniyet ve asayişi sağlayacak.
Atlı jandarma timi 2 ay boyunca görev yapacak.
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