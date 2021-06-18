Doğal güzelliği ile eşi benzeri olmayan Salda Gölü'nde güvenlik, bu yıl da atlı jandarmalar tarafından sağlanacak.

Gölde görevli atlı jandarma timi devriye yapmaya başladı.

2 ay boyunca görevdeler

Salda gölünde ‘Uğur’, ‘Gençer’ ve ‘Vatan’ adlı üç at görev yapıyor. Asayiş eğitimi alan atlara 3 jandarma personeli eşlik ediyor.

Tim, araçla girilmesi mümkün olmayan alanlar başta olmak üzere, piknik alanları ve parklarda emniyet ve asayişi sağlayacak.

Atlı jandarma timi 2 ay boyunca görev yapacak.