Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ'nin "Dağıtım Hizmetlerinde Elektrikli Scooter Kullanımı" törenine katıldı.

Dijitalleşmeyi ve mobiliteyi tüm iş alanlarında yaygınlaştırmayı ve hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Toplumların ulaşım konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirmeye, hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli scooter ile yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"Diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, şehirlerde ortalama hızları saatte 25 kilometre olan elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla gördüklerini belirterek "Trafik sıkışıklığı ve otopark sorunlarının önüne geçmesinin yanı sıra karbon açısından çevre dostu sistemler olan mikro hareketlilik araçları, gürültüsüz olmalarıyla da kent hayatına konfor katıyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu gerçekten hareketle oluşturduğumuz sistemler, mevzuat düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya, ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemeye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz.

Hizmetlerimizin en güzel örneklerinden biri de PTT'mizin elektrikli scooter kullanımına başlaması ve yaygınlaştırması olacaktır. Posta ve Telgraf Teşkilatımızın, dağıtım hizmetlerinde attığı bu önemli adım da ifade ettiğim çevre odaklı hizmet anlayışımızın bir ürünüdür.

PTT'miz, çevreci uygulamalarının sayısını artırmakta ve bu alandaki hassasiyetini somut uygulamalarla ortaya koymaktadır. Pilot çalışması İstanbul ilimizde başlayacak olan uygulamanın, vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz" dedi.

100 adet scooter ile başlayacak

Pilot uygulama bugünden itibaren İstanbul'da 100 adet scooter ile başlayacak. PTT A.Ş.'de çalışan Postacılar dağıtımlarını gerçekleştirirken elektrikli scooter kullanacak.